Governo de Macau anuncia fecho de fronteiras para quase todos

O Governo de Macau anunciou hoje que, a partir das 00:00 de quarta-feira, só vai permitir a entrada dos residentes do território, da China continental, Hong Kong e Taiwan e dos trabalhadores não residentes de Macau.

“Para evitar a transmissão da Infeção por Novo Tipo de Coronavírus na Região Administrativa Especial de Macau [RAEM] (...) é proibida, a partir das 00:00 do dia 18 de Março de 2020 [16:00 de terça-feira em Lisboa], a entrada na RAEM de todas as pessoas não residentes, com exclusão de residentes do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan, bem como de titulares do título de identificação de trabalhador não residente”, lê-se num despacho emitido pelo chefe do executivo de Macau.

“Por motivo de interesse público, nomeadamente a prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência, e em casos excecionais de manutenção do funcionamento normal da RAEM ou das necessidades básicas de vida dos residentes, a autoridade sanitária pode dispensar o cumprimento da respetiva medida por parte das pessoas referidas no número anterior”, apontou Ho Iat Seng.

Esta decisão acontece no mesmo dia que Macau registou um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus, o segundo em 24 horas.

“O diagnóstico foi efetuado a um homem de 47 anos de idade, cidadão espanhol, que se deslocou a Macau para fazer negócios e não sentia nenhum desconforto”, indicou a mesma nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

No posto fronteiriço do aeroporto, o pessoal dos Serviços de Saúde detetou febre no homem, razão pela qual foi transportado de ambulância para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para a realização de exames, que confirmaram hoje a infeção.

“No dia 15 de março, este indivíduo, espanhol, apanhou o voo SU2501 de Madrid (Espanha) para Moscovo (Rússia) e efetuou trânsito para o voo SU204 de Moscovo para Pequim. No dia 16 de março, apanhou o voo NX001 de Pequim para Macau e chegou ao Aeroporto Internacional de Macau às 20:00 horas no mesmo dia”, indicaram as autoridades.

Este é o 12.º caso confirmado em Macau. Dos dez pacientes iniciais, todos receberam alta hospitalar.

Na segunda-feira, as autoridades detetaram o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em 40 dias, numa sul-coreana que chegou ao território vinda do Porto, onde visitou familiares do namorado português.

Uma situação que levou o Governo de Macau a avançar, a partir de hoje, com a quarentena quase total a todos aqueles que entrem no território, de forma a conter casos importados, após mais de um mês sem detetar infeções pelo novo coronavírus.

Esta medida, que entrou hoje em vigor, é imposta a todos os indivíduos que viajaram em países nos 14 dias anteriores à entrada no território, com exceção da China continental, Taiwan e Hong Kong.