Geórgia impõe quarentena geral e recolher obrigatório

A Geórgia, que regista 100 casos da pandemia de covid-19, anunciou hoje a imposição de uma quarentena geral e obrigatória em todo o país e do recolher obrigatório noturno, para prevenir a propagação do novo coronavírus.

“Decidimos reforçar significativamente as medidas no âmbito do estado de emergência. Estamos a anunciar uma quarentena em todo o país que entra em vigor a 31 de março às 08:00” (05:00 em Lisboa), anunciou o primeiro-ministro georgiano, Giorgi Gakharia.

“Precisamos de medidas rápidas e eficazes na luta contra o vírus” e, porque “nem todos os cidadãos perceberam o perigo”, “há que endurecer as medidas”, afirmou.

O primeiro-ministro, citado pela imprensa nacional, precisou ainda que um recolher obrigatório noturno entra em vigor hoje às 21:00 locais (17:00 em Lisboa).

A circulação de transportes públicos será totalmente suspensa e vão ser estabelecidos postos de controlo à entrada das principais cidades para limitar o trânsito ao estritamente necessário.

A Geórgia, que conta 100 casos de infeção entre os seus 3,7 milhões de habitantes, decretou o estado de emergência a 21 de março pelo prazo de um mês.

Dos quatro países com os quais tem fronteiras, a Turquia regista 7.402 casos e 108 mortos, a Rússia 1.534 casos e oito mortos, a Arménia 424 casos e três mortos e o Azerbaijão 164 casos e quatro mortos, segundo números de domingo da Organização Mundial de Saúde (OMS).