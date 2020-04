Finlândia permite concentrações com menos de 500 pessoas a partir de 13 de Maio

A Finlândia anunciou hoje que vai permitir concentrações públicas com menos de 500 pessoas a partir do dia 13 de maio, aliviando assim as atuais restrições no âmbito do surto da covid-19 que só permitem 10.

“Para já conseguimos conter a propagação da pandemia e iremos aliviar as restrições”, afirmou, em conferência de imprensa, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, citada pela AFP.

A governante adiantou que a proibição de concentrações com mais de 500 pessoas deverá vigorar, pelo menos, até ao final do mês de julho.

O país vai aumentar o número de testes e vai ter uma aplicação móvel para detetar as cadeias de transmissão do novo coronavírus.

Quanto à decisão de reabertura das escolas, à semelhança do que aconteceu nos países vizinhos da Noruega e Dinamarca, Sanna Marin referiu que esta será tomada na próxima semana.

As grandes concentrações públicas estão proibidas na Finlândia desde meados de março, quando o país também fechou as fronteiras.

As escolas foram encerradas para as crianças com mais de 10 anos e os mais jovens foram incentivados a ficar em casa, sempre que possível.

Até ao momento, a Finlândia regista 4.129 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, das quais 149 pessoas morreram e 2.000 recuperaram.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.