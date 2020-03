As forças armadas da Venezuela fazem no domingo exercícios com vista ao encerramento de cidades no âmbito da prevenção da propagação do vírus da pandemia Covid-19, anunciou hoje o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

“Faremos exercícios de fecho de cidades, de comunidades, capitais, fronteiras (...) pondo as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela em sintonia com a situação de emergência que foi decretada no país”, disse o ministro, que advertiu que poderão ser tomadas medidas que afetam a normalidade e o quotidiano dos venezuelanos.

Vladimir Padrino López falava aos jornalistas no Hospital Universitário de Caracas, uma das 46 instituições públicas venezuelanas referenciadas para atender possíveis casos de infeção com o novo coronavírus.

Trata-se, disse, da “3ª fase dos Exercícios Militares Escudo Bolivariano 2020: Saúde Segura”.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou, na noite de sexta-feira, o “estado de alarme” para poder “ditar decisões drásticas” para combater a pandemia, quando o país regista dois casos confirmados de infeção.

O “estado de alarme” substituiu a “emergência preventiva” declarada por Nicolás Maduro na noite de quinta-feira.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, acompanhado por vários membros do seu gabinete e do alto comando militar, durante uma videoconferência com os governadores dos estados.

“O coronavírus não estava na Venezuela, está a chegar do estrangeiro, por isso, suspendemos todos os voos da Europa, e já está aqui. Estou a avaliar seriamente tomar decisões drásticas de suspensão de todas as atividades laborais por regiões, a nível de defesa nacional”, afirmou.

Nicolás Maduro recordou que foram suspensas as aulas em todo o país e restringidas as atividades em lugares públicos, devido à “quarentena coletiva social”. Explicou ainda que os restaurantes poderão apenas vender comida para levar.

Entretanto, as autoridades venezuelanas iniciaram a distribuição de máscaras à população e, segundo Maduro, só com máscara poderá ser usado o metro e os comboios.

Nicolás Maduro pediu aos venezuelanos que sejam eles próprios a criar máscaras, com recurso a lenços, exemplificou, seguindo vídeos que circulam na Internet.

As autoridades venezuelanas confirmaram na sexta-feira os primeiros dois casos de pacientes infetados pelo novo coronavírus.

Trata-se de dois venezuelanos, uma mulher de 41 anos que esteve recentemente de viagem pelos Estados Unidos, Itália e Espanha, e um homem de 52 anos, que esteve em Espanha.

Nicolás Maduro ordenou na quinta-feira a suspensão, a partir de domingo, dos voos provenientes da Europa, Colômbia e Panamá durante 30 dias.

Como parte das medidas estão também restringidas as entradas de pessoas provenientes do Irão, Japão e Coreia do Sul.