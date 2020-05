O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje, numa reunião por videoconferência, em Bruxelas, as medidas que preveem a reutilização de águas residuais tratadas na irrigação agrícola, ajudando a gerir a escassez de água e as secas.

O regulamento hoje aprovado pelo PE, já acordado com os governos nacionais, estabelece requisitos mínimos para a reutilização das águas residuais urbanas tratadas, visando garantir um abastecimento alternativo de água fiável.

Estes requisitos, segundo um comunicado, dizem sobretudo respeito à qualidade da água e à respetiva monitorização.

A reutilização de águas residuais devidamente tratadas, provenientes por exemplo de estações de tratamento de águas residuais urbanas, é considerada como tendo um menor impacto ambiental do que outros métodos alternativos de abastecimento de água, tais como os transvases ou a dessalinização.

Contudo, esta reutilização, que poderá reduzir os desperdícios e permitir a poupança de água, é ainda praticada de forma limitada na UE.

Atualmente, apenas alguns Estados-membros, como Portugal, preveem requisitos aplicáveis à reutilização da água na legislação ou em normas nacionais não regulamentares

Assegurar quantidades de água suficientes para a irrigação dos campos, em especial durante vagas de calor e secas extremas, pode também ajudar a prevenir a quebra de produção das colheitas e a escassez de alimentos.

A escassez de água afeta pelo menos 11% da população europeia e 17% do território da UE, com maior incidência no sul do continente.