Euro continua a subir e ultrapassa 1,11 dólares

O euro subiu hoje e negociou acima de 1,11 dólares, apoiado pela reabertura da atividade em vários países e pela perspetiva de uma recuperação económica na Europa após a pandemia de covid-19.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1128 dólares, quando na sexta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1090 dólares.

Nos últimos dias, o euro tem vindo a registar uma valorização, em particular, depois de a Comissão Europeia ter proposto um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros para “reparar os danos” provocados pela pandemia da covid-19 na União Europeia.

A proposta apresentada na semana passada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, prevê que, do montante global do Fundo, a ser angariado pela própria Comissão nos mercados, 500 mil milhões sejam canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido, e os restantes 250 mil milhões como empréstimos.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio oficial do euro em 1,1116 dólares.

Divisas...............hoje................sexta-feira

Euro/dólar............1,1128..................1,1090

Euro/libra............0,89280................0,90118

Euro/iene.............119,72..................119,56

Dólar/iene............107,60..................107,81