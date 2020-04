Os Estados Unidos (EUA) retomaram esta semana os voos para deportar imigrantes para a Guatemala, após uma pausa de vários dias devido ao registo de três casos de infecção pelo novo coronavírus entre os deportados, foi hoje divulgado.

A agência Associated Press (AP) noticiou hoje que o governo da Guatemala pediu à administração norte-americana que cada voo de deportação tivesse um limite máximo de 25 imigrantes, bem como solicitou que cada pessoa fosse submetida a exames médicos antes da partida e que realizasse um teste à covid-19.

No entanto, segundo a AP, os voos norte-americanos, que foram retomados na segunda-feira, não cumpriram os requisitos, nomeadamente o número de pessoas transportadas a bordo.

Os dois voos que chegaram na segunda-feira tinham 76 e 106 migrantes a bordo, respectivamente, indicou a AP.

O Ministério das Relações Exteriores da Guatemala não esclareceu, até ao momento, os motivos deste incumprimento por parte dos EUA dos requisitos solicitados pelas autoridades daquele país da América Central.

A AP mencionou que estes voos ocorreram no mesmo dia em que o Departamento de Estado dos EUA anunciou que Washington ia manter a ajuda financeira aos chamados países do Triângulo do Norte (El Salvador, Guatemala e Honduras), com o objectivo de continuar a reduzir a imigração ilegal e de alcançar outros objectivos políticos.

Ao longo de 2018 e 2019, várias caravanas de migrantes, a maioria oriundos destes três países, tentaram alcançar e atravessar a fronteira norte-americana.

Em Março de 2019, o Departamento de Estado norte-americano chegou a anunciar a suspensão da ajuda financeira a estes três países, com a administração do Presidente Donald Trump a acusar então os governos destes três Estados de nada fazerem para combater o fluxo migratório em massa.

Pelo menos três migrantes que chegaram na segunda-feira à Guatemala foram levados directamente para um hospital para realizar testes à doença covid-19.

Um dos voos transportou 16 menores não acompanhados, segundo os serviços de imigração da Guatemala.

Antes da pandemia, os EUA também começaram a enviar cidadãos das Honduras e de El Salvador para a Guatemala.

