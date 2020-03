Estudo que previa 250.000 mortes influenciou Intensificação do plano britânico

A intensificação do plano de combate ao coronavírus Cofid-19 no Reino Unido foi decidida na sequência de um estudo académico, que alertou para o risco de se registarem 250.000 mortes sem medidas de distanciamento social.

“Concluímos, com base na mortalidade que este vírus causa e a experiência no resto do mundo, em particular na Itália, que não é possível outra estratégia senão adotar a estratégia atual anunciada ontem [segunda-feira]”, disse hoje Neil Ferguson, vice-reitor da Faculdade de Medicina da universidade Imperial College London, na BBC Radio 4.

Segundo Ferguson, outra informação crucial foi o levantamento do sistema nacional de saúde sobre a capacidade, sobretudo cuidados intensivos, e mesmo com o reforço graças ao cancelamento de operações programadas, mais camas e mais ventiladores, levando os cientistas a concluir que “não é suficiente para colmatar a falha”.

Os novos modelos matemáticos, produzidos nos últimos dias em conjunto com a Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres concluíram a necessidade de “supressão total” da propagação para evitar que o serviço nacional de saúde fique sobrecarregado, limitando o número de mortes, que mesmo assim poderá alcançar milhares ou dezenas de milhar.

Até agora, o governo britânico tinha recusado decretar medidas de distanciamento social mais rigorosas, aconselhando apenas às pessoas com sintomas para se isolarem durante sete dias, aos idosos para não viajaram para o estrangeiro em cruzeiros e aos jovens para não fazerem visitas de estudo internacionais.

Mas, na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou uma intensificação do plano de combate, nomeadamente o apelo à redução do contacto social e viagens desnecessárias e ao trabalho remoto a partir de casa.

Aconselhou também as pessoas a não frequentarem bares, restaurantes, cinemas, teatro, e determinou um maior tempo de isolamento para agregados familiares com membros que tenham sintomas, de sete para 14 dias.

“Parece que estamos a aproximar-nos agora da parte de rápido crescimento da curva ascendente. E sem uma ação drástica, os casos podem duplicar a cada cinco ou seis dias”, justificou o primeiro-ministro, Boris Johnson.

Ferguson admitiu que o encerramento de escolas e universidades resultaria na redução da transmissão de vírus, mas que teria outro tipo de impactos, potencialmente em termos de capacidade no sistema de saúde, porque os enfermeiros e médicos teriam de tomar conta dos filhos, ou pediriam ajuda aos avós.

O diretor geral de saúde adjunto, Jonathan Van-Tam, garantiu também à BBC Radio 4 que as medidas estão a ser tomadas “na altura certa, nem demasiado cedo e de certeza que não foi tarde”.

O balanço mais recente do ministério da Saúde dava conta de 1.543 casos positivos entre 44.105 pessoas testadas ao coronavírus Covid-19 no Reino Unido, das quais 55 morreram e 52 recuperaram.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.