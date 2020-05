Estados Unidos pedem participação de Taiwan em reunião da OMS

Os Estados Unidos pediram hoje ao director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, para convocar Taiwan para a reunião anual da organização, apesar da oposição da China.

Taiwan foi excluído da OMS, onde tinha o estatuto de observador até 2016, por pressão da China, quando Tsai Ing-wen chegou à Presidência daquele território, com uma estratégia de rejeitar o princípio da unidade da ilha com a China continental.

Com a polémica à volta das responsabilidades da China na pandemia de covid-19, o atrito com Taiwan agravou-se, com os Estados Unidos a criticarem a acção do Governo de Pequim e da OMS na resolução da crise sanitária, tendo mesmo suspendido o financiamento à organização tutelada pelas Nações Unidas.

Hoje, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, anunciou que pediu ao director-geral da OMS para convocar Taiwan para a reunião anual da organização, que se realiza nos próximos dias 18 e 19.

“Quero apelar a todos os países, incluindo os da Europa, a apoiar a participação de Taiwan, como observador, na Assembleia da OMS e em outras reuniões das Nações Unidas”, disse Pompeo, numa conferência de imprensa.

“Convido também o director-geral da OMS a convidar Taiwan para participar como observador na Assembleia Mundial da Saúde, este mês, pois tem direito de o fazer e já o fez no passado”, disse o secretário de Estado norte-americano.

O ministro da Saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, já reagiu a este apelo dos EUA, dizendo que a exclusão do seu país da Assembleia Mundial de Saúde pode prejudicar a resposta global à pandemia e não pode ser desculpada por meras regras de procedimento.

“A coisa mais importante no combate à pandemia é a transparência. Todos devem partilhar o que sabem sobre o tema”, disse o ministro de Taiwan, para justificar a utilidade da sua presença na reunião da OMS.

A Assembleia Mundial da Saúde é o órgão de decisão da OMS, que orienta a política desta agência das Nações Unidas junto dos seus Estados membros, sendo seguida, em 22 de maio, por uma reunião de seu conselho de administração.

Os Estados Unidos ainda não disseram se participarão nas reuniões deste ano e Pompeo não esclareceu se a presença dos EUA está dependente da participação de Taiwan.

Washington tem elogiado a resposta de Taiwan à propagação do novo coronavírus, enquanto acusa a China de esconder a verdade sobre a origem e a escala da epidemia, que surgiu no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

O Governo americano acredita ainda que a OMS negligenciou um alerta feito por Taiwan sobre a gravidade da crise sanitária, o que a agência da ONU nega.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infectou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando sectores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.