Espanha regista subida do número diário de mortos para 331

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 331 mortes devido ao novo coronavírus, uma subida em relação às 288 de domingo, havendo até agora um total de 23.521 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1.831 novos casos positivos, elevando para 209.465 o total de infetados confirmados pelo teste mais fiável para detetar o vírus.

Os números diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, há 2.144 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 100.875 desde o início da pandemia.

Apesar de hoje ter aumentado o número diário de mortes, a tendência geral dos últimos dias é para uma diminuição dos óbitos, assim como dos novos casos positivos.

Depois de seis semanas de confinamento, o Governo Espanhol começou a preparar o fim escalonado dessas medidas e a desenhar a retoma à normalidade possível.

As crianças até aos catorze anos de idade foram autorizadas, a partir de domingo, a sair à rua durante uma hora por dia, das 09:00 às 21:00, acompanhadas por um adulto, até a um quilómetro das suas casas, podendo levar brinquedos consigo, embora tenham de se manter afastadas de outros menores.

Por outro lado, o executivo espanhol deverá revelar na terça-feira um plano de “transição para uma nova normalidade” com medidas que devem incluir a possibilidade de os adultos saírem de casa para fazer desporto individualmente ou fazer caminhadas com uma pessoa que viva sob o mesmo teto, a partir de 02 de maio próximo.

O Ministério da Saúde vai analisar hoje os planos que as diferentes comunidades autónomas apresentaram para a fase de transição de desmantelamento das medidas em vigor e que será “assimétrica”, com ritmos diferentes consoante as várias regiões.

O “estado de emergência” está em vigor no país desde 15 de março e até 09 de maio próximo e as medidas de confinamento apenas permite a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir bens considerados essenciais.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (496 óbitos), depois da Bélgica (622) e antes da Itália (441) e França (350), numa lista em que os Estados Unidos têm 167 e Portugal 89.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.