Espanha regista 39 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Espanha registou 39 mortes devido à pandemia de covid-19 notificadas nas últimas 24 horas, tendo um total de 27.118 óbitos desde que a doença foi declarada, anunciou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

Segundo os números divulgados, os novos casos com a doença foram 231, elevando para 236.769 o total de infectados até hoje.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 283 doentes, aumentando para 123.657 o total de pessoas que até agora precisaram de ser internadas

As instituições de Espanha em todo o mundo cumpriram hoje um minuto de silêncio no primeiro de dez dias de luto oficial decretados em memória dos 27.118 falecidos até hoje na pandemia de covid-19 no país.

O luto oficial tem início depois de todo o território espanhol ter passado, a partir de segunda-feira, pelo menos para a “fase um” do fim do confinamento.

O país decretou o estado de emergência em 14 de março último, para travar a expansão da pandemia, numa altura em que já se tinham registadas 120 mortes e mais de 4.200 infectados com a doença.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infectou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando sectores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.