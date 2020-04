O ministro da Saúde espanhol definiu hoje como objetivo para esta semana a consolidação da desaceleração nos novos casos de coronavírus, depois de o aumento diário de infetados ter passado de 22% em 16 de março para 3% agora.

Salvador Illa sublinhou que as medidas de contenção aprovadas com a entrada em vigor do “estado de emergência” em 14 de março e o cumprimento “exemplar” da sociedade “funcionaram e beneficiaram todos os cidadãos espanhóis e de Espanha”.

O ministro anunciou em conferência de imprensa que a situação nas unidades de cuidados intensivos “estabilizou”, embora tenha pedido para que os números sejam utilizados “com cautela, como sempre”.

Salvador Illa destacou que o país e o mundo estão a enfrentar a maior emergência sanitária dos últimos 100 anos e advertiu que, apesar da boa evolução dos últimos dias, a situação ainda está “longe” de terminada.

A primeira etapa, a de atingir o pico de contágios, está concluída, mas agora o país tem de enfrentar a segunda etapa, a de dobrar a curva, segundo o ministro da Saúde.

É nesta estratégia de “mitigação” que o Governo já está a trabalhar, disse Salvador Illa, ao mesmo tempo que pediu prudência, razão pela qual, segundo ele, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, decidiu prolongar o “estado de emergência” por mais 15 dias.

Pedro Sánchez anunciou no sábado que ia propor ao parlamento a continuação do estado de emergência até 25 de abril próximo, durante mais duas semanas, para lutar contra o novo coronavírus.

A proposta formal será aprovada terça-feira pelo Conselho de Ministros, e a decisão final será ratificada pelo parlamento na quinta-feira, dois dias antes do início do prolongamento do período excecional, tendo a principal formação da oposição de direita, o Partido Popular, já avançado que iria dar o seu acordo à medida.

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 637 mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo desde 24 de março, contabilizando um total de 13.055 vítimas mortais, segundo a atualização feita ao fim da manhã pelas autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 4.237 novos infetados, também o número mais baixo dos últimos dias que confirmam a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia, sendo agora o total de contagiados de 135.759.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 40.437 pessoas que foram contagiadas tiveram alta e são consideradas como curadas (dados consolidados às 20:00 de domingo, hora de Lisboa).

O número de mortes anunciado hoje (637) significa que o número diário de vítimas mortais se reduz pelo quarto dia consecutivo, depois do máximo de 950 verificado na quinta-feira, seguido de 932 na sexta-feira, 809 no sábado e 674 no domingo.

Os novos casos de covid-19 também se estão a reduzir: 8.102 na quinta-feira, 7.472 na sexta-feira, 7.026 no sábado e 4.273 hoje.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.