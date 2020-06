O Ministério da Saúde espanhol manteve hoje os dados do número total de mortes por covid-19 nos 27.136, sem dar nota de novos óbitos desde 07 de junho, e contabilizou 76 novos casos da doença nas últimas 24 horas.

O Ministério informou que 25 pessoas morreram na última semana com a covid-19 mas mantém o número total de óbitos ocorridos desde o início da pandemia.

Há mais de uma semana que o relatório diário com a actualização da situação epidemiológico no país avisa que “está a ser efectuada uma validação dos casos dos falecidos que permitirá a correção das séries históricas que serão actualizadas semanalmente”.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, houve 76 novos casos detectados com a doença nas últimas 24 horas diagnosticados com o teste PCR, quase o dobro do número notificado na segunda-feira, elevando para 244.328 o total de infectados pelo novo coronavírus desde que começou a pandemia.

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 124.683 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 86.

Os serviços de saúde recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país, que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

“A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores”, avisam os serviços sanitários espanhóis.

O estado emergência em vigor desde 15 de Março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de Junho, altura em que também acabam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

A Espanha anunciou no domingo que antecipava para 21 de Junho a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas que mantinha para 01 de Julho a previsão de reabertura com Portugal, a pedido de Lisboa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 436 mil mortos e infectou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (116.127) e mais casos de infecção confirmados (mais de 2,1 milhões).

Seguem-se o Brasil (43.959 mortes, mais de 888 mil casos), Reino Unido (41.969 mortos, mais de 298 mil casos), a Itália (34.371 mortos, mais de 237 mil casos), a França (29.436 mortos, mais de 194 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, mais de 244 mil casos).