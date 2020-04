Escolas na Áustria reabrem em Maio, por etapas e com turmas divididas

O Governo da Áustria anunciou hoje que os alunos vão regressar às escolas a partir de 04 maio, em três etapas, com as turmas divididas e as aulas limitadas a dois ou três dias por semana.

As três etapas são definidas por idades, começando, a 04 de maio, pelos alunos que têm de fazer exames do final do secundário ou de passagem de ano nas escolas técnicas e profissionais.

Na segunda etapa, a partir de 15 de maio, regressam à escola os alunos do ensino básico (6 a 14 anos) e, na terceira, marcada para 29 de maio, os restantes alunos, anunciou, em conferência de imprensa, o ministro da Educação austríaco, Heinz Fassmann.

As turmas vão ser divididas em dois grupos, em média de 11 alunos cada, que irão às aulas em dias diferentes.

Nos dias em que não tenham aulas presenciais, os alunos terão de realizar atividades em espaços educativos, como ginástica ou música, disciplinas que ficam suspensas até ao final do ano letivo.

As aulas não se vão prolongar para o verão, segundo o ministro, mas o próximo ano letivo pode começar mais cedo do que é habitual.

Na primária não haverá retenções de alunos, excetuando os casos em que os pais o peçam expressamente.

Os alunos de todas as idades serão encorajados a lavar frequentemente as mãos e, os maiores de dez anos, terão de usar máscara nos intervalos.

O ministro advertiu que este calendário pode ser suspenso se for detetado um aumento dos contágios por coronavírus no país ou se houver problemas no regresso às escolas noutros países europeus.

As universidades manterão as aulas à distância até ao final do ano letivo.

A Áustria foi o primeiro país europeu a levantar restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus, com a reabertura, a 14 de abril, dos pequenos estabelecimentos comerciais, com menos de 400 m2.

Segundo o plano então anunciado, os estabelecimentos comerciais maiores serão autorizados a abrir a 01 de maio, mas restaurantes, hotéis ou cabeleireiros só a partir de meados de maio, com cuidados especiais.

Os grandes eventos públicos continuarão proibidos pelo menos até 31 de agosto e não há data prevista para a reabertura de cinemas e teatros, piscinas, recintos desportivos e ginásios, encerrados desde que foi decretado o confinamento, a 16 de março.

Museus, bibliotecas e cinemas ao ar livre podem reabrir em meados de maio, mas os museus estatais decidiram não reabrir antes de 01 de julho.

Com 8,85 milhões de habitantes, a Áustria regista 14.924 casos de infeção pelo novo coronavírus e 494 mortes associadas à covid-19, segundo números da Organização Mundial de Saúde (OMS) de quinta-feira.

Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 espalhou-se por 193 países e territórios, tendo já infetado mais de 2,6 milhões de pessoas, 190 mil das quais morreram, segundo um balanço da AFP.

A Europa é a região do mundo mais afetada, com mais de 116 mil mortos e mais de 1,3 milhões de casos.

Itália (25.549 mortos, em quase 190 mil casos), Espanha (22.157 mortos, mais de 213 mil casos), França (21.340 mortos, mais de 155.800 casos) e Reino Unido (18.738 mortos, mais de 138 mil casos) são os países europeus mais afetados.

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas.