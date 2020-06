O Equador reportou hoje um total de 4.156 mortes e 49.731 casos positivos de covid-19, estando ainda por confirmar 2.818 “óbitos prováveis” associados ao novo coronavírus, indicou hoje o Ministério da Saúde Pública equatoriano.

Nas últimas 24 horas foram detectados mais 634 novos casos e 69 mortes.

Desde que foi confirmado o primeiro caso, a 29 de Fevereiro, as autoridades sanitárias do país efectuaram 137.930 testes ao novo coronavírus, em que 68.416 deram negativo, num país com mais de 17 milhões de habitantes.

O boletim oficial diário precisa que 20.328 contaminados estão estáveis em isolamento domiciliário, 527 hospitalizados em condição estável e 234 nos cuidados intensivos.

O Equador encontra-se num processo de mudança da estratégia epidemiológica para passar do isolamento massivo ao distanciamento social, com o levantamento gradual e coordenado das restrições em vigor desde o início do estado de emergência, decretado a 16 de Março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infectou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.