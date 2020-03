Equador com cinco mortos e 367 casos de infecção

O número de mortes pelo novo coronavírus no Equador aumentou hoje para cinco, com o país a registar neste momento 367 casos positivos de infecção, informaram as autoridades locais,

Numa conferência de imprensa transmitida ‘online’, a directora do Serviço Nacional de Gestão de Riscos, Alexandra Ocles, precisou ainda que três pessoas foram dadas como recuperadas.

Entre os infectados com o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que provoca a doença covid-19, 345 pessoas estão estáveis e em isolamento domiciliário, indicou a representante.

Das pessoas que se encontram hospitalizadas, nove apresentam um quadro clínico estável e cinco estão com um prognóstico reservado, segundo acrescentou Alexandra Ocles.

A mais recente vítima mortal devido ao novo coronavírus registada no Equador era um homem de 65 anos que estava hospitalizado.