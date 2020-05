O Atelier Samthiago, sediado em Viana do Castelo, especializado em trabalhos de restauro, está a trabalhar desde fevereiro na reabilitação das fachadas sul e oriental da catedral de Santiago de Compostela, capital da Galiza, anunciou hoje o sócio gerente.

“Trabalhar na catedral de Santiago é, neste momento, possivelmente, uma das mais importantes obras em curso, de restauro, no mundo. Se calhar, a par da catedral de Notre Dame, em Paris, ou logo a seguir é a mais importante em curso. Pelo menos, na Europa, não conheço mais nenhuma com esta envergadura e, com esta importância”, afirmou, hoje à agência Lusa, Carlos Costa.

O responsável explicou que a equipa de técnicos que o atelier tem, em permanência naquela obra, esteve envolvida na reabilitação da Torre del Tesouro da Catedral de Santiago, concluída na última semana.

“É um trabalho muito grande e muito complexo em termos de organização. Em termos técnicos é um trabalho que estamos habituados a fazer. Esta semana começamos o embasamento em mármore da capela-mor. É uma peça muito importante. É um trabalho desafiante, que temos de encarar com grande sentido responsabilidade”, sustentou o responsável pela empresa que, em 2018, passou a integrar a lista oficial de empresas prestadoras de serviços autorizadas pelo Vaticano.

Segundo fonte da fundação da Catedral de Santiago, as obras na catedral, situada na Praça do Obradoiro, iniciadas em 2013, têm conclusão prevista para finais de 2020, num investimento de 18 milhões de euros, financiado pela fundação e pelo governo espanhol.

Construída entre 1075 e 1128, em estilo românico, a catedral sofreu várias reformas que lhe adicionaram elementos góticos, renascentistas e barrocos. Segundo a tradição, acolhe o túmulo do apóstolo Santiago Maior, padroeiro e santo protetor de Espanha, o que a converteu no principal destino de peregrinação cristã na Europa a seguir a Roma, através do chamado Caminho de Santiago, uma rota que se estendia por toda a Península Ibérica e Europa Ocidental.

O ano Jacobeu é definido pela circunstância de o dia de S. Tiago (Santiago) ser a um domingo. O próximo acontecerá a 25 de julho de 2021.

Os Caminhos de Santiago, que atravessam Portugal de sul para norte, são seguidos pelos peregrinos há séculos e têm como destino a Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha.

Atualmente podem identificar-se três percursos principais: o Caminho da Costa que parte do Porto e atravessa o Minho até Espanha, o Caminho Interior, que liga Viseu a Chaves, com saída para Espanha por Vilarelho da Raia, e o Caminho Central Português que sai da Sé de Lisboa e passa por Tomar, Coimbra até entrar no Porto e seguir depois para Norte.

A catedral de Santiago é o quarto monumento mais visitado de Espanha, e foi declarada Bem de Interesse Cultural em 1896, sendo que o conjunto da cidade velha de Santiago de Compostela está classificado como Património Mundial da UNESCO.

Em Portugal, o Atelier Samthiago já efetuou, entre outros, trabalhos de conservação e restauro no Mosteiro dos Jerónimos, Palácio Nacional da Pena, Igreja dos Clérigos, Catedral de Santarém, da Guarda, de Viana do Castelo, de Silves, Palácio Nacional de Belém, Castelo São Jorge, entre outros.

Atualmente, a empresa portuguesa, que este ano cumpre 15 anos de atividade, está ainda envolvida no restauro da Sé do Funchal, na Madeira, “naquele que é o maior contrato público de prestação de serviços de conservação e restauro alguma vez celebrado em Portugal”.

A intervenção, do Governo Regional da Madeira, deverá estar concluída em 2021.