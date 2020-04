Dezoito combatentes pró-regime mortos em ataque do Estado Islâmico

Pelo menos 18 elementos das forças do regime sírio e dos seus aliados morreram hoje num ataque do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no leste da província de Homs (centro), indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O observatório deu ainda conta de 11 mortos entre os ‘jihadistas’ em confrontos e bombardeamentos nos arredores da cidade de Al-Soukhna, localizada no deserto da Síria e controlada pelo regime.

“Os combates continuam em várias frentes e o balanço pode aumentar”, disse à agência France Presse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

“A aviação russa (aliada de Damasco) interveio para travar o avanço dos ‘jihadistas’ e impedir a conquista da cidade pelo EI”, adiantou.

Segundo Rami Abdel Rahmane, este foi “o ataque realizado na Síria pelo EI com mais mortes desde Dezembro”.

Na altura, o grupo terrorista teve como alvo três instalações petrolíferas e de gás na província de Homs, matando 13 combatentes pró-regime e quatro civis.

Desde a sua derrota na Síria em março de 2019, o EI realiza regularmente ataques, nomeadamente no vasto deserto do país que se estende da província de Homs até à de Deir Ezzor, na fronteira com o Iraque.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011, causou mais de 380.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.