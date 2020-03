Coreia do Norte lançou dois projécteis em direcção ao Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou hoje dois projécteis, presumivelmente mísseis balísticos de curto alcance, em direcção ao Mar do Japão, revelaram oficiais militares sul-coreanos.

Os mísseis foram lançados de Pyongyang do Norte (oeste), revelou o exército sul-coreano, considerando a situação “extremamente indesejável” face à crise de saúde global devido à pandemia de Covid-19.

O exército está, agora, a monitorizar outros possíveis disparos, mantendo-se em alerta, referiu.

Por seu lado, o Ministério da Defesa Japonesa disse ter detectado o que lhe pareceu ser “um ou mais projécteis, nomeadamente mísseis balísticos”.

Na sexta-feira à noite, a Coreia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance, disseram igualmente oficiais militares sul-coreanos, comentando aquele que é o terceiro teste deste tipo que Pyongyang realizou em março.

Os mísseis foram disparados pouco antes das 7:00 horas locais (22:00 em Lisboa), a partir da zona noroeste do país, cobrindo uma distância de cerca de 410 quilómetros, antes de caírem nas águas do Mar do Japão, de acordo com a chefia do Estado-Maior da Coreia do Sul.

Pyongyang realizou 13 testes de armas em todo o ano de 2019, um ano marcado pelo fracasso da Cimeira de Hanói, na qual Washington considerou insuficiente a oferta norte-coreana de desarmamento no âmbito das negociações bilaterais sobre desnuclearização, recusando levantar sanções económicas.

Desde então, as conversações sobre a desnuclearização do regime permaneceram suspensas.