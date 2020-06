Colisão entre comboio de alta velocidade e viatura causa dois mortos em Espanha

Um comboio de alta velocidade descarrilou hoje ao passar pela localidade de La Hiniesta, noroeste de Espanha, ao embater com um veículo na linha cujo condutor morreu, assim como um dos dois maquinistas, tendo o outro ficado gravemente ferido.

O maquinista sobrevivente foi transportado para o Hospital Virgen de la Concha, em Zamora, na Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a norte de Salamanca e geminada com a cidade portuguesa de Bragança.

Dos passageiros do comboio, que segundo a empresa operadora Renfe eram 155, enquanto a subdelegação do Governo de Zamora aponta para 174, apenas seis foram transportadas para o mesmo hospital com lesões leves no pescoço ou episódios de ansiedade, segundo a Delegação do Governo de Castela e Leão.

O acidente ocorreu às 16:11 locais (15:11 em Lisboa), quando um veículo todo-o-terreno aparentemente sofreu um acidente e caiu de um viaduto sobre a linha ferres, tendo sido abalroado pelo comboio de alta velocidade, segundo disseram à agência espanhola Efe fontes dos serviços de emergência.

Em consequência do acidente, o condutor do veículo morreu, enquanto os dois maquinistas tiveram de ser desencarcerados da locomotiva.

Os passageiros que escaparam ilesos foram transportados de autocarro para os respetivos destinos.