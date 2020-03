Chipre proíbe todos os voos a partir de sábado

O tráfego aéreo no Chipre vai ser suspenso a partir de sábado, à exceção dos voos de carga, em resposta à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o ministro dos Transportes daquele país europeu nas redes sociais.

“O decreto não listará países, mas uma proibição universal para os nossos aeroportos, com as exceções anunciadas”, lê-se numa nota publicada por Yiannis Karousos, um dia após a Comissão Europeia ter fechado as fronteiras comunitárias por 30 dias.

O Chipre começou a ser atingido pelo novo coronavírus em 09 de março e o Presidente Nicos Anastasiades decidiu encerrar os limites geográficos da ilha mediterrânica por duas semanas na sexta-feira, salvaguardando os direitos dos não-residentes, estudantes ou empregados na ilha mediterrânica com uma economia dependente do turismo.

A medida restringia os oito pontos de passagem entre a República de Chipre e a parte norte ocupada pela Turquia desde 1974, mas foi agravada três dias depois pelo ministro da Saúde, Constantinos Ioannou, que impôs um atestado médico desprovido de Covid-19 para quem se apresentasse à entrada dos aeroportos de Larnaca e Paphos.

Membro da União Europeia, a República de Chipre, a única entidade reconhecida pela comunidade internacional e que controla dois terços da ilha, regista 49 infetados.

Já a autoproclamada República Turca de Chipre do Norte - apenas reconhecida pela Turquia, que afirma ter invadido a restante parte norte da ilha em resposta a um golpe de Estado destinado a impor a união da ilha à Grécia -, soma 20 casos.

O novo coronavírus, responsável pela doença de Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas no mundo, das quais mais de 8.750 morreram e mais de 84.000 recuperaram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Face ao avanço da Covid-19, cujo epicentro mudou-se para a Europa, várias nações têm vindo a adotar medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.