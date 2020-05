China detecta 17 novos casos nas últimas 24 horas

A China detectou, nas últimas 24 horas, 17 casos de infecção pela covid-19, entre os quais cinco na província de Hubei, de onde a doença é originária, informou a Comissão Nacional de Saúde.

Os restante cinco casos de contágio local ocorreram nas províncias de Jilin, Liaoning e Heilongjiang, que compõem o nordeste da China, próximas da Rússia e Coreia do Norte.

Hubei já tinha detectado um caso na véspera, depois de 35 dias consecutivos sem registo de novas infecções.

Grande parte da província esteve dois meses sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.

Os restantes sete casos são oriundos do exterior e foram todos diagnosticados na região autónoma da Mongólia Interior, no noroeste do país.

As autoridades de saúde chinesas indicaram que, até às 23h59 de domingo (16h59 em Lisboa), na China, 24 pacientes receberam alta e outros quatro foram removidos com sucesso da situação, fixando o número de infectados activos em 141, entre os quais nove estão em estado grave.

Desde o início da epidemia, a China registou 82.918 infectados e 4.633 mortos devido à covid-19. Até ao momento, 78.144 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 737.127 pessoas que tiveram contacto próximo com infectados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 5.501 permanecem sob observação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infectou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.