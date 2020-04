Checos preparam-se para testes generalizados

Os checos começam hoje a alinhar-se para serem testados no âmbito de um estudo para conhecer infeções não detetadas do novo coronavírus entre a população.

Cerca de 27.000 pessoas entre os 18 e os 89 anos serão testadas nas próximas duas semanas em todo o país. Na capital, Praga, e na segunda maior cidade do país, Brno, também serão incluídas as crianças com mais de 8 anos.

Um número significativo de pessoas infetadas com o novo coronavírus não tem sintomas ou eles são muito leves, mas podem espalhar o vírus e fazê-lo involuntariamente.

Por outro lado, espera-se que essas pessoas sejam imunes à covid-19 pelo menos durante algum tempo.

Os resultados, que serão conhecidos no início de maio, devem ajudar as autoridades a ajustar os planos para aliviar as medidas restritivas adotadas para conter a pandemia.

Os testes realizados às pessoas com sintomas detetaram mais de 7.000 infetados na República Checa, 210 dos quais morreram, segundo dados de hoje do Ministério da Saúde.

Na quarta-feira, o aumento diário de infetados caiu pelo terceiro dia consecutivo para 99.

Segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181.000 mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.