Cerimónias fúnebres proibidas em Espanha

As cerimónias fúnebres foram proibidas em Espanha, o segundo país mais afectado pela covid-19 no mundo, e os funerais não podem ter mais do que três pessoas presentes, para impedir a propagação da pandemia de covid-19.

“A celebração de cultos religiosos ou cerimónias fúnebres civis é adiada até ao final do estado de alerta”, que prevê o isolamento geral da população, pelo menos até 11 de abril, explicita o decreto-lei.

O diploma também prevê que apenas três familiares da pessoaS que morreu possam participar em enterros ou cremações, respeitando “sempre uma distância mínima de um a dois metros entres eles”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infecção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 7.340, entre 85.195 casos de infecção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos são o que tem maior número de infectados (143.055).