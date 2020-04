Canárias recebem oito vezes mais migrantes ilegais no primeiro trimestre

A região espanhola das Ilhas Canárias registou no primeiro trimestre do ano a chegada de 1.477 migrantes em 51 embarcações ligeiras, oito vezes mais do que no mesmo período de 2019 (mais 753 %), segundo dados oficiais publicados hoje.

O Ministério do Interior (Administração Interna) espanhol revelou estatísticas provisórias da chegada por mar às ilhas espanholas situadas perto da costa africana a sul da Ilha da Madeira (Portugal) que mostram que dos 173 imigrantes ilegais chegados nos primeiros três meses de 2019 se passou agora para 1.477 pessoas (mais 1.304).

Por seu lado, no território continental espanhol e no arquipélago mediterrânico das Baleares, também nos primeiros três meses do ano, chegaram 2.812 migrantes em 174 pequenas embarcações, menos 44% do que um ano antes (menos 2.220).

Quanto às cidades espanholas no norte de África, em Ceuta 44 imigrantes chegaram por mar, menos 124, e em Melilla não chegou nenhum, quando em igual período do ano passado chegaram sete.

De acordo com estes dados, um em cada três migrantes que chegou por mar a Espanha no primeiro trimestre de 2020 desembarcou nas Ilhas Canárias (1.477 de um total de 4.333).