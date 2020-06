Canárias batem recorde de 11 dias consecutivos sem óbitos

As Ilhas Canárias assinalaram esta quarta-feira um novo recorde de 11 dias consecutivos sem registo de mortes, pela primeira vez desde que o vírus chegou ao arquipélago, no dia 13 de Março.

Apesar deste indicador, já morreram 162 pessoas e só hoje foram diagnosticados seis novos casos de infecção por covid-19, todos eles em Fuerteventura. Desde o início da pandemia foram já contabilizados 2.428 casos positivos, enquanto as descargas não registam alterações e mantêm em 2.188 o número de pessoas ‘curadas’.

Por ilha de residência, a ilha mais afectada é a de Tenerife, com 1.503 casos diagnosticados, 110 mortos, 1.376 recuperados e 17 casos activos. Gran Canaria segue em segundo lugar com 604 residentes diagnosticados, 39 falecidos, 548 recuperados e 17 pessoas ainda doentes. Segue-se La Palma com 107 casos positivos, sete falecidos, 99 ‘curados’ e um caso activo, Lanzarote com 85 residentes positivos, seis óbitos, 78 altas e um paciente activo; em Fuerteventura um morto, 77 casos, 45 doentes recuperados e 32 casos activos; La Gomera, oito casos e outros tantos recuperados e El Hierro, com três casos e outros tantos ‘curados’.