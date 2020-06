Cabo Verde regista a sexta morte, a primeira na ilha do Sal

Cabo Verde anunciou hoje a sexta morte por causa do novo coronavírus, um homem de 50 anos na ilha do Sal que tinha outros problemas de saúde, informaram hoje as autoridades sanitárias.

A informação foi avançada, na cidade da Praia, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças de Cabo Verde, Jorge Noel Barreto, em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da doença covid-19 no país.

Segundo aquele responsável, o homem deu entrada no centro de saúde do Sal no sábado passado e morreu no dia seguinte, tendo-se pensado que teria tido uma pneumonia, mas hoje veio a confirmar-se que a causa da morte foi infeção pelo novo coronavírus.