Cabo Verde anuncia 14 recuperados num dia

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje que 14 dos cerca de cinquenta doentes com covid-19 na ilha da Boa Vista foram considerados recuperados, após dois testes negativos.

Em comunicado, o ministério confirma que, das 149 amostras analisadas na quinta-feira pelo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, uma deu resultado positivo para covid-19, na Praia -- já constava da atualização feita ao final da manhã, 122 casos no total do país --, enquanto outros 84 deram negativo, também na capital.

Outras cinco análises de São Lourenço dos Órgãos, igualmente na ilha de Santiago, deram negativo, o mesmo acontecendo com 59 da ilha da Boa Vista.

Destas últimas, 14 eram de casos em seguimento, “que ficarão de alta”, por se tratar do segundo teste negativo.

Com este resultado, o total de recuperados da doença em Cabo Verde sobe de quatro para 18, além de um óbito.

O comunicado, assinado pelo ministro Arlindo do Rosário, garante ainda que “todos os casos confirmados estão clinicamente estáveis”.

Cabo Verde regista assim 122 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (63), Boa Vista (56) e São Vicente (três -- uma única família, dois recuperados). Destes, 18 são considerados como recuperados, dois dos quais em São Vicente, um na Praia e 15 na Boa Vista. Outros dois doentes viajaram para os seus países, totalizando 101 casos ativos no arquipélago.

A Lusa noticiou hoje que as primeiras pessoas, de um grupo de 45 infetados com covid-19 num hotel na ilha cabo-verdiana da Boa Vista, já começaram a deixar o isolamento, após dois testes negativos, e 40 dias isolados, dos quais 25 em quarentena e 15 em isolamento hospitalar.

Segundo fonte do Ministério da Saúde, e na altura sem precisar o número, “várias pessoas reuniram os critérios para ter alta” e deixaram a unidade hoteleira onde foi montado o isolamento após dois testes negativos à covid-19.

Cerca de 200 funcionários do hotel Riu Karamboa, na Boa Vista, ficaram de quarentena desde 19 de março, dia em que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde, um cidadão inglês, de 62 anos, que morreu poucos dias depois na mesma ilha.

No dia de Páscoa, 12 de abril, perante forte pressão dos próprios a partir do interior, as autoridades de saúde locais deixaram que os trabalhadores terminassem a quarentena no hotel, passando para quarentena domiciliária, após realização de testes.

No entanto, rapidamente surgiram relatos públicos de incumprimento dessas medidas no exterior, bem como das medidas de proteção individual no interior do hotel.

Quatro dias depois, foram confirmados 45 casos positivos (seguiram-se mais cerca de uma dezena de novos casos) de covid-19 entre os trabalhadores, que foram recolhidos para isolamento hospitalar, mas noutro hotel da ilha da Boa Vista.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o que aconteceu no hotel representou uma “dura lição”, assumindo “erros” e garantindo que iria “endurecer” as medidas de isolamento.

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, foi colocado desde essa altura na ilha, para coordenar a resposta à pandemia de covid-19.

Com esses 45 casos num só dia, na altura, a Boa Vista elevou para 52, e hoje conta com um total de 56 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus.

O Presidente de Cabo Verde anunciou hoje uma nova prorrogação do estado de emergência nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram mais de 96% dos casos de covid-19 no arquipélago, até 14 de maio.

Numa mensagem ao país, Jorge Carlos Fonseca anunciou a decisão de prorrogar o estado de emergência, que desde 29 de março obriga ao dever geral de confinamento e ao encerramento de empresas, “apenas nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, por um período de 12 dias, com início às 00:00 do dia 03 de maio de 2020 e término às 24:00 do dia 14 de maio de 2020”.

“Decisão esta que será submetida à autorização da Assembleia Nacional, nos termos constitucionais”, afirmou na mesma mensagem o chefe de Estado, que assim não renovará estado de emergência na ilha de São Vicente (a terceira em que ainda está em vigor), que assim terminará às 24:00 de 02 de maio.

Só na Praia, capital do país, na ilha de Santiago, estão confirmados 60 casos de covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.