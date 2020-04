A Debenhams, cadeia de lojas britânica, vai declarar falência para preservar a sua liquidez, enquanto tem a atividade interrompida pelas medidas de contenção devido à pandemia covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a empresa, que se dedica ao comércio de roupa, cosméticos, loiças e equipamentos elétricos, indicou que pretende entrar em regime de falência, pela segunda vez em menos de um ano, numa altura em que tem encerradas 142 lojas no Reino Unido.

Com esta medida, a Debenhams pretende ter condições para reabrir os seus espaços, assim que as medidas de contenção sejam levantadas pelo Governo.

A empresa reduziu o horário de trabalho à maioria dos seus 20 mil trabalhadores e continua a funcionar ‘online’.

“Temos o apoio dos nossos proprietários e credores e planeamos receber novos financiamentos para aguentar o atual período de crise”, afirmou o diretor-geral da marca, Stefaan Vansteenkiste, citado num comunicado a que a AFP teve acesso.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 676 mil infetados e mais de 50 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados até hoje.