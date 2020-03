As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, com os investidores de novo pendentes do impacto da pandemia da Covid-19 na economia.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,40% para 283,49 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,20%, 0,60% e 0,16%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão valorizavam-se 3,11% e 1,09%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, subia 0,27% para 3.675,06 pontos.

Hoje, os investidores vão continuar pendentes das decisões adotadas pelos bancos centrais para fazer frente a uma possível recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus.

O Comité Federal de Mercado Aberto da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) começa hoje a sua reunião de dois dias para tomar uma decisão sobre as taxas de juro. O organismo já baixou as taxas de juro duas vezes nas últimas semanas, tendo a última vez sido no domingo, quando desceu em um ponto percentual, o maior decréscimo de emergência desde 1984.

Em Bruxelas, também se espera uma nova reunião dos chefes de Estado e de Governos da União Europeia (UE) para analisar a crise resultante da pandemia do novo coronavírus.

Wall Street registou na segunda-feira a pior sessão desde 1987.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a cair 12,93% para 20.188,52 pontos, contra 29.551,42% em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 12,32% para 6.904,59 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1137 dólares, contra 1,1159 dólares na segunda-feira e 1,0792 dólares em 19 de fevereiro, atual mínimo desde abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu hoje em alta, mas a cotar-se a 30,93 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, um mínimo pelo menos desde março de 2004, contra 30,05 dólares na segunda-feira.