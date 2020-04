A Bolívia estendeu hoje o período de quarentena devido à pandemia de covid-19 por mais duas semanas, até 30 de abril, mas deixou em aberto a possibilidade de flexibilizar as medidas restritivas para alguns setores e locais.

A medida foi anunciada pela presidente interina do país, Jeanine Áñez, através de uma comunicação pela televisão após consulta a um comité assessor e uma reunião com o seu gabinete, em La Paz.

A líder interina do país sul-americano referiu também que nos próximos dias será analisada a possibilidade de suavizar as medidas do estado de emergência para alguns locais e setores da economia, mas sublinhou que qualquer decisão será sempre tomada em função de relatórios médicos e científicos.

“A luta é dura, mas está a correr bem”, garantiu Jeanine Áñez, agradecendo o “sacrifício” do povo da Bolívia, que está a “cumprir bem” as medidas de combate à covid-19.

A Bolívia regista, segundo os dados mais recentes, 28 mortos e 354 casos de infeção pelo novo coronavírus.

O país sul-americano encontra-se em estado de emergência sanitária e cumpre uma quarentena total desde 22 de março, com restrições de saída à rua, fecho das fronteiras e espaço aéreo, além da proibição de viagens e de circulação exceto para serviços básicos e abastecimento.

