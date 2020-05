O candidato democrata às presidenciais dos EUA, Joe Biden, disse hoje que a “ferida aberta” do racismo está por detrás do assassínio de um homem negro em Minneapolis, acusando o Presidente Donald Trump de incitação à violência.

“Somos um país com uma ferida aberta. Nenhum de nós pode virar a cara”, disse hoje Biden, num breve discurso, referindo-se ao caso de George Floyd, o homem negro, de 46 anos, que morreu em Minneapolis, na quarta-feira, depois de um polícia se ter ajoelhado sobre o seu pescoço, até ele ficar inconsciente.

A polícia alegou que o homem resistiu à prisão, mas novas imagens, captadas pelas câmaras do restaurante em frente ao qual ocorreu a detenção, mostraram Floyd a ser conduzido para a viatura policial, de mãos algemadas nas costas e sem oferecer resistência.

O caso provocou violentas manifestações de protesto, ao longo de três dias, em várias cidades norte-americanas, obrigando o Governo norte-americano a destacar 500 soldados da Guarda Nacional para restabelecer a normalidade na cidade de Minneapolis.

Hoje, Biden disse que já falou com a família de George Floyd e aproveitou este caso para criticar a postura do Presidente, que usou a sua conta pessoal da rede social Twitter para dizer que os manifestantes que protestam contra aquele episódio poderão ser alvo de “tiros” por parte das autoridades.

A rede social Twitter assinalou como apologia da violência essa mensagem difundida pelo Presidente.

“Essa mensagem viola as regras do Twitter sobre a apologia à violência. No entanto, o Twitter considera que no quadro do interesse público essa mensagem (’tweet’) deve ficar acessível”, refere a rede social.

Na mensagem, Donald Trump chamou “bandidos” às pessoas envolvidas nos protestos de Minneapolis contra a morte de um afro-americano sob custódia policial ameaçando que “quando as pilhagens começarem, os tiros vão começar”.

“Este não é o momento para ‘tweets’ incendiários. Este não é o tempo para incitar à violência”, disse o ex-vice-Presidente e agora candidato à presidência dos EUA.

“Esta é a hora de uma verdadeira liderança”, acrescentou Biden, considerando que Trump não tem estado à altura desta crise social.

A chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, disse que o departamento vai conduzir uma investigação interna completa à morte de George Floyd e também a Procuradoria e o FBI disseram que farão inquéritos separados para tentar apurar responsabilidades neste assassínio.