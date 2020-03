BEI disponibiliza até 40 mil milhões de euros para mitigar impacto da pandemia na economia

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai disponibilizar até 40 mil milhões de euros para combater os efeitos económicos causados pela propagação da pandemia de Covid-19, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado divulgado pelo Banco Europeu de Investimento, deste total, até 20 mil milhões de euros serão disponibilizados para “regimes de garantia dedicados aos bancos, com base nos programas existentes para implantação imediata”.

O BEI também vai aplicar até 10 mil milhões de euros “em linhas de liquidez dedicadas aos bancos para garantir ajuda adicional de capital” às Pequenas e Médias Empresas (PME).

A nota acrescenta que os restantes 10 mil milhões de euros serão dedicados a programas de “compra de títulos garantidos por ativos para permitir que os bancos transfiram riscos em carteiras de empréstimos para as PME”.

O Banco Europeu de Investimento explicita que estas ações podem ser “implementadas rapidamente”.

No mesmo comunicado, o presidente desta instituição financeira, Werner Hoyer, solicitou aos Estados-membros da União Europeia a criação de uma “garantia adicional significativa” para os bancos nacionais de promoção que recebam auxílio do EIB, para que o financiamento para as empresas “continue disponível”.

Esta garantia adicional “ajudaria a tranquilizar mercados e cidadãos neste momento de incerteza sem precedentes”, disse o presidente do Banco Europeu de Investimento.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 75 mil recuperaram da doença.