As autoridades de saúde da Guiné-Bissau confirmaram hoje que aumentou para 38 o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Segundo o médico Tumane Baldé, do Centro Operacional de Emergência em Saúde, foram realizadas 44 análises e dois casos deram positivo, aumentando de 36 para 38 o número de pessoas infetadas.

Os dois casos positivos são do mesmo grupo familiar da pessoa contaminada em Canchungo, na região de Cacheu, salientou Tumane Baldé.

Neste momento, há três casos em Canchungo, na região de Cacheu, e 35 casos no setor autónomo de Bissau.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais (menos uma hora do que em Lisboa).

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de 630 num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 572 para 630, enquanto as infeções subiram de 11.400 para 12.219.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 96 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.