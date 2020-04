Ataque no Mali a acampamento militar faz 20 mortos

Pelo menos 20 soldados do Mali foram mortos num ataque a um acampamento do exército atribuído a grupos terroristas, na região nortenha de Gao, anunciaram hoje as autoridades locais.

“Os terroristas atacaram o acampamento do exército em Bamba, esta manhã cedo, e pelo menos 20 soldados foram mortos”, disse à agência de notícias francesa AFP uma fonte do gabinete do presidente da câmara de Bamba, sob condição de anonimato.

“Os terroristas já se foram embora, mas o equipamento foi destruído”, acrescentou a mesma fonte.

Outro funcionário contactado pela AFP deu conta de que a contagem dos mortos poderia ser ainda maior, dado que as buscas pelos desaparecidos ainda decorrem, e assegurou que também houve vítimas mortais entre os atacantes.

Este é o mais recente ataque sofrido pelo exército nos últimos meses, perante o agravamento das condições de segurança no Mali, com diversas operações imputadas aos ‘jihadistas’ a provocarem dezenas de mortes entre as forças da autoridade.

Desde 2012, ano em que foi levado a cabo um golpe de Estado que viria a derrubar o então Presidente, Amadou Toumani Touré, os conflitos provocaram milhares de vítimas e centenas de milhares de deslocados.

Perante a deterioração da situação de segurança, o atual Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, decidiu recentemente romper com a linha oficialmente seguida até então e tentar entrar em diálogo com alguns ‘jihadistas’.