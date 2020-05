A Polícia Nacional de Cabo Verde anunciou hoje a detenção, na Praia, de cinco pessoas suspeitas de um assalto à mão armada em que alvejaram a vítima, tendo sequestrado uma família na fuga.

Em comunicado divulgado esta noite, aquela força policial refere que o caso teve início na tarde de domingo, na sequência da denúncia de um assalto à mão armada “com agressão a tiro”, na zona de Achada Mato (Praia), tendo a mobilização de unidades operacionais da Polícia Nacional levado os cinco indivíduos suspeitos a colocarem-se em fuga.

“Perseguidos, os mesmos tentaram-se esquivar por zonas de difícil acesso, indo-se barricar dentro da residência de um militar no bairro de São Paulo, obrigando a mulher e filhos deste, sob a ameaça de duas armas de fogo, a deixá-los esconder ali”, explica o comunicado da polícia.

A nota acrescenta que “com a autorização e apoio do militar”, os agentes da Polícia Nacional conseguiram “proceder à detenção dos mesmos e à apreensão das armas de fogo”, incluindo uma pistola de calibre 6,35 milímetros, bem como à recuperação dos objetos roubados.

A vítima do roubo “ficou ferida na perna com um disparo da pistola”, tendo recebido tratamento no Hospital Dr. Agostinho Neto, no centro da cidade de Praia, e já teve alta médica.

“Os suspeitos, alguns com julgamento marcado e todos com passagens pela polícia, serão apresentados ao Ministério Público nas próximas horas, para primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação”, conclui o comunicado da Polícia Nacional.

Este caso surge em pleno período de estado de emergência na ilha de Santiago, para conter a propagação da covid-19 na cidade da Praia (262 casos diagnosticados), estando em vigor diversas medidas que limitam os movimentos da população, que até às 24:00 de 29 de maio permanece obrigada ao dever geral de confinamento no domicílio.