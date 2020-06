Argélia retoma ligações marítimas com França

Um ‘ferry’ francês partiu hoje da capital da Argélia para Marselha, no sul de França, assegurando a primeira ligação marítima para o transporte de passageiros entre os dois países, desde a suspensão das travessias devido à pandemia de covid-19.

A embarcação “Danielle Casanova”, da empresa privada Corsica Línea, deixou o porto de Argel às 15:10 locais (mesma hora em Lisboa) com 970 passageiros e 427 veículos a bordo, disse fonte da capitania do porto à agência France-Presse (AFP).

Com capacidade para 2.400 passageiros e capacidade para embarcar até 700 veículos, o ‘ferry’ chegou vazio a Argel às 07:00 proveniente de Marselha e é esperado na cidade francesa ao meio-dia de terça-feira.

Durante a manhã, o navio embarcou expatriados e argelinos residentes em França, bloqueados na Argélia por quase três meses devido à restrição de viagens devido à crise sanitária, constataram os jornalistas da AFP.

Para cumprir as normas de saúde e as regras de distanciamento social, a Corsica Linea vendeu apenas lugares nas cabines, nas quais os passageiros estarão confinados durante a travessia, segundo fonte portuária.

Os restaurantes e bares a bordo vão permanecer fechados, mas a tripulação distribuiu sanduíches e bebidas aos passageiros.

O “Danielle Casanova”, que começou a operar em 2002, deve assegurar dois serviços semelhantes no próximo domingo e terça-feira, segundo o escritório do porto, com outras conexões planeadas para a primeira quinzena de junho.

A Argélia fechou as fronteiras marítimas a 19 de março, data em que um ‘ferry’ argelino fez uma travessia final entre os dois países.

O “Tariq Ibn Ziad”, da companhia Algérie Ferries, repatriou de Marselha para a Argélia cerca de 1.700 pessoas, retidas em França devido à pandemia.

Além disso, a realização de voos de repatriamento entre os dois países está a ser acelerada há vários dias, garantidos pela companhia aérea nacional Air Algeria.

Desde o encerramento do espaço aéreo argelino a 17 de março, a Air France organizou voos especiais desde Argel que permitiram o regresso de mais de 6.000 pessoas a França, segundo a embaixada francesa.

No total, a 26 de maio, mais de 350 voos especiais permitiram repatriar 56.000 franceses da Argélia, Marrocos e Tunísia, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França -- incluindo 8.000 apenas na Argélia.

Mas, diante do grande número de franceses ainda retidos, Paris decidiu, na semana passada, reforçar as ligações aéreas e marítimas com esses três países do Magrebe, com o objetivo de repatriar mais 15.000 cidadãos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.