Apagão deixou 10 províncias do norte de Angola sem electricidade

Um corte imprevisto afetou o sistema elétrico norte interligado e deixou, a meio da manhã de hoje, 10 províncias sem eletricidade, mas a situação foi já reposta em Luanda, capital de Angola, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo a diretora do gabinete de comunicação institucional e informação do Ministério da Energia e Águas de Angola, Neusa Cumbe, o corte ocorreu por volta das 11:15 e afetou as províncias de Luanda, Bengo, Uíge, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Benguela, Huambo, Bié, Malanje e Zaire.

Neusa Cumbe avançou que a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE) está já a repor progressivamente a eletricidade em Luanda.

Para as restantes regiões, informou a mesma fonte, depois de Luanda decorrem trabalhos para repor a situação nas províncias do Uíge e Benguela.

A diretora do gabinete de comunicação sublinhou que não está ainda identificada a causa do corte, mas têm sido cada vez mais raras situações do género.

“O nosso sistema não está ainda completamente fiável, pode ter havido uma tempestade que arrastou os grupos”, afirmou Neusa Cumbe, explicando ainda que o grupo de Laúca é um sistema moderno e “quando existem problemas acusa, desligando-se”.

A mesma responsável acrescentou que o mesmo grupo “quando desliga arrasta todas as centrais de produção, linhas e sistemas de transporte, para proteger os equipamentos”.