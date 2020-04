Alemanha usará solução americano-europeia para renovar frota de aviões militares

A Alemanha anunciou hoje que vai substituir os seus antigos aviões de caça Tornados por aviões europeus e norte-americanos, numa tentativa de conciliar interesses de defesa europeus e compromissos com a Nato.

O Governo alemão fará uma recomendação nesse sentido, “nos próximos dias”, tendo incluído o assunto na agenda da reunião de quarta-feira do Comité de Defesa da Câmara de Deputados, segundo Arne Collatz-Johannsen, porta-voz do Ministério da Defesa.

Segundo Collatz-Johannsen, os planos do Governo alemão passam por distribuir os recursos na remodelação da sua frota militar em dois terços em aviões europeus e um terço em modelos dos EUA.

O Ministério da Defesa alemão não forneceu mais pormenores, mas de acordo com os meios de comunicação social nacionais, a recomendação refere-se à compra de 90 aviões caça Eurofighter, da Airbus, e cerca de 40 aviões F-18 da Boeing, responsáveis pelo transporte de bombas nucleares norte-americanas, no quadro da Nato.

“Recomendamos uma solução mista, que faça com que a indústria de defesa europeia funcione a toda velocidade. Mas também, e isso diz respeito a pouco menos de um terço do pedido, que recorramos a um fornecedor não europeu”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa.

A ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, já informou o seu homólogo norte-americano, Mark Esper, neste fim de semana, destas intenções de reorganização e do desejo de usar cerca de um terço de material dos EUA.

A frota alemã de Tornados deverá ser substituída o mais tardar em 2030, mas a última palavra será dos deputados alemães, com uma votação final sobre a matéria que é esperada apenas durante a próxima legislatura, que deverá iniciar-se no final de 2021.