Incêndio em navio militar faz 18 feridos na Califórnia

Uma explosão a bordo de um navio militar na Base Naval de San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA), deu origem a um incêndio e provocou ferimentos ligeiros em 18 pessoas, adiantaram hoje oficiais militares norte-americanas.

De acordo com um porta-voz da frota americana do Pacífico, Mike Raney, citado pela s citados pela agência Associated Press, o incêndio foi reportado pelos oficiais pouco antes das 09:00 locais no navio "USS Bonhomme Richard", acrescentando que os "ferimentos não ameaçam a vida" das 18 pessoas que tiveram de ser hospitalizadas.

As chamas criaram uma nuvem de fumo de dimensões significativas e que era visível na cidade de San Diego.

Não são ainda conhecidas as causas do incêndio na embarcação de 255 metros, que estava a ser alvo de manutenção de rotina na base naval.

Por força dessa circunstância, segundo Mike Rainey, estariam somente 160 pessoas a bordo, muito menos do que os milhares de oficiais habitualmente presentes quando o "USS Bonhomme Richard" está em serviço ativo.