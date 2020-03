A Alemanha repatriou mais de 160 mil cidadãos que estavam retidos no estrangeiro por causa do encerramento das fronteiras, devido à pandemia da covid-19, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

“Repatriámos mais de 160 mil alemães”, revelou Heiko Maas, na rede social Twitter, adiantando que o governo germânico vai continuar a repatriar os cidadãos que estão espalhados pelo mundo.

De acordo com a AFP, a maioria são turistas e estavam retidos por causa do encerramento das fronteiras e da suspensão do tráfego aéreo.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia (EU) está a ajudar a repatriar cerca de 100 mil europeus retidos no estrangeiro.

A Comissão Europeia cofinancia os voos através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

A Alemanha contabilizou 6.294 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, registando, no total, 48.582 pacientes infetados e 325 vítimas mortais, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch.

No país realizam-se, por semana, meio milhão de testes para diagnosticar a covid-19, mas o número deverá aumentar em breve.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.