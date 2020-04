A Alemanha registou até hoje 152.438 casos de contágio pelo novo coronavírus, o que revela um aumento de 2.055 em relação ao dia anterior, e 5.500 vítimas mortais, um crescimento de 179 nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI), há agora 109.800 pessoas curadas, mais 3.000 do que no dia anterior.

A Baviera, maior Estado federado da Alemanha e o mais afectado, tem agora quase 40.547 casos (mais 608 que no dia anterior) e 1.566 vítimas mortais.

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu na sexta-feira a todos os actores públicos e privados com capacidade financeira para contribuírem para o fundo da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.

“Quero pedir a todos, da política e do sector privado, que estejam na disposição de ajudar-nos a cobrir esta lacuna de 8.000 milhões de euros, segundo o Conselho Global de Monitoramento da Preparação (GPMB), para estarmos seguros no caminho do desenvolvimento [de uma vacina]”, apelou Merkel.

Este apelo surgiu numa videoconferência com os promotores da conferência de doadores prevista para 4 de Maio, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

A chanceler acrescentou que o país vai fazer uma “contribuição substancial” para este fundo e espera que a cooperação internacional seja frutífera.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 198 mil mortos e infectou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 766 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 880 pessoas das 23.392 confirmadas como infectadas, e há 1.277 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.