Albânia reabre fronteiras e praias para clientes de hotéis

A Albânia abriu hoje as fronteiras terrestres e as praias em conformidade com os protocolos de segurança e vai retomar esta semana o campeonato de futebol sem assistência nos estádios, anunciaram informaram fontes oficiais.

As pessoas que entrem no país balcânico através dos postos fronteiriços não terão de se submeter à quarentena obrigatória de duas semanas, à exceção dos casos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

As praias vão ser apenas disponibilizadas para os clientes dos hotéis, enquanto o resto da população deve aguardar até ao final da semana para poder aproximar-se no mar Adriático.

A Albânia, 2,8 milhões de habitantes, espera impulsionar a sua economia, também muito afetada pela pandemia, através das receitas obtidas pelo turismo, que este ano se vai focalizar nas deslocações internas e nos albaneses que vivem nos vizinhos Kosovo e Macedónia do Norte.

O ministro do Turismo, Blendi Klosi, anunciou no domingo que a temporada turística se prolongará até 15 de novembro a pedido dos operadores, para poder recuperar o tempo perdido durante o confinamento em março, abril e maio.

A partir de hoje deixaram de existir mais “zonas vermelhas”, consideradas de alto risco pela transmissão do coronavírus, e permite-se a circulação livre de cidadãos e veículos em todo o território do país sem restrições horárias. No entanto, os transportes públicos vão permanecer parados.

Após quase três meses de encerramento também foram reabertas hoje as creches públicas, que devem respeitar os protocolos sanitários de higiene e proteção recomendados pelo ministério da Saúde, e ainda os parques recreativos, centros culturais, ginásios e cibercafés.

No entanto, permanecem interditas as atividades culturais, cinemas, teatros, clubes noturnos, piscinas, manifestações, conferências, e casamentos com muitos convidados.

O fim gradual do confinamento provocou um aumento dos contágios. Os especialistas da área da saúde, que o consideravam previsível, apelaram aos cidadãos para respeitar o distanciamento físico e a higiene pessoal.

A Albânia, com um total de 33 mortes, registou 15 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 1.136 número total de positivos confirmados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (104.383) e mais casos de infeção confirmados (perto de 1,8 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (39.045 mortos, mais de 276 mil casos), Itália (33.415 mortos, mais de 233 mil casos), o Brasil (29.314 mortes e mais de meio milhão de casos) França (28.802 mortos, mais de 188 mil casos) e Espanha (27.127 mortos, mais de 239 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 4.855 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e Brasil, com mais de 414 mil.

Por regiões, a Europa soma mais de 178 mil mortos (mais de 2,1 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 111 mil mortos (mais de 1,8 milhões de casos), América Latina e Caribe mais de 51 mil mortos (mais de 1 milhão de casos), Ásia mais de 16 mil mortos (mais de 554 mil casos), Médio Oriente mais de 9.500 mortos (mais de 407 mil casos), África com 4.228 mortos (mais de 147 mil casos) e Oceânia com 132 mortos (mais de 8.500 casos).