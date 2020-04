Airbus cumpre com êxito primeira operação de reabastecimento air-to-air

A Airbus cumpriu com êxito a primeira operação de reabastecimento air-to-air (A3R) totalmente automática, através de um sistema de lança (boom system). A campanha de testes de voo, realizada no início do ano sobre o Oceano Atlântico, envolveu um avião-cisterna de teste da Airbus, equipado com a solução Airbus A3R, e uma aeronave de combate F-16 da Força Aérea Portuguesa, que actuou como como recetor. Este momento-chave está integrado na fase de industrialização dos sistemas A3R, antes de sua implementação no desenvolvimento do avião-cisterna A330 MRTT.

A campanha envolveu um total de 45 horas de teste de voo e 120 contactos secos feitos através do sistema A3R, e cobrindo todo o envelope de reabastecimento aéreo, ao mesmo tempo em que o F-16 e o MRTT consolidam a maturidade e as capacidades do desenvolvimento neste estágio. A fase de certificação começará em 2021.

Didier Plantecoste, responsável pelos programas de cisternas e derivados da Airbus, agradece à “Força Aérea Portuguesa pelo seu apoio contínuo e ajuda neste desenvolvimento crucial” e considera que “a conquista deste marco fundamental para o programa A3R destaca o excelente desenvolvimento das capacidades do A330 MRTT e mais uma vez confirma que nosso navio-cisterna é a referência mundial para operações de reabastecimento atuais e futuras”.

O sistema A3R não requer equipamento adicional na aeronave receptora e visa reduzir a carga de trabalho do operador de reabastecimento aéreo (ARO), melhorar a segurança e optimizar a taxa de transferência de reabastecimento air-to-air em condições operacionais, ajudando a maximizar a superioridade aérea.

Assim que o procedimento é activado pelo ARO, o sistema A3R solta a lança automaticamente e mantém o alinhamento entre a ponta da lança e o recetáculo com extrema precisão; o alinhamento adequado e a estabilidade do recetor são verificados em tempo real para manter uma distância segura entre a lança e o recetor e também para determinar o momento ideal para estender o feixe telescópico para alcançar a conexão com o recetor. Nesta altura, a transferência de combustível é iniciada para abastecer a aeronave recetora e, uma vez concluído o abastecimento e dada a ordem de desconexão, a lança é afastada do recetor, retraindo o feixe telescópico para manter uma distância de separação segura. Durante esse processo, o ARO simplesmente monitoriza a operação.