África registou hoje quatro mortes e 147 novos casos confirmados de infeções pelo novo coronavírus, elevando para 801 o número de doentes em 36 Estados africanos, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.

De acordo com o ‘site’ Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde (OMS), de fontes oficiais dos países e de órgão de informação, desde as 00:00 de hoje até às 20:00 (em Portugal) foram registados 147 casos e quatro mortos em 36 países africanos.

O Egito continua a ser o país africano mais afetado, com os 46 novos casos a elevarem para 256 o número de infeções registadas no país, tendo sete destes acabado na morte dos infetados -- um deles no dia de hoje.

A Argélia, onde ocorreram duas mortes, registou 15 novos casos, com o país a somar agora 90 doentes infetados e nove mortes.

A Tunísia registou 10 novos casos e conta agora 39, tendo hoje registado também a primeira morte no seu país.

Fora ainda registadas novas infeções em África do Sul (34), Marrocos (08), República Democrática do Congo (07), Burkina Faso (06), Marrocos (08), Nigéria (04), Gana (04), Maurícias (04), Tanzânia (03), República do Congo (02), Etiópia (01) e Namíbia (01).

Chade e Níger, por sua vez, registaram os seus primeiros casos de infeção, ambos com um.

Globalmente este ‘site’ de estatísticas contabiliza 801 casos acumulados de infeções com o novo coronavírus e 21 mortes em 36 países do continente africano.

Além dos países já referidos, há casos registados também no Senegal (36), Camarões (13), Ruanda (11), Costa do Marfim (09), Quénia (07), Ilhas Seicheles (06), Guiné Equatorial (04), Gabão (03), Sudão (02), Benim (02), Libéria (02), Mauritânia (02), Zâmbia (02), República Centro-Africana (01), Djibouti (01), Gâmbia (01), Guiné-Conacri (01), Somália (01), Essuatíni (01) e Togo (01), não tendo estes países anunciado qualquer caso durante o dia de hoje.

Os países africanos lusófonos - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe - mantêm-se sem casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.