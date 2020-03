36 milhões de euros para apoiar empresas de Cabo Verde

Os bancos cabo-verdianos vão lançar linhas de crédito para apoiar as empresas afetadas pela pandemia de covid-19 até 36 milhões de euros, com garantia do Estado, que pode chegar aos 100% do financiamento, anunciou hoje o primeiro-ministro.

O anúncio foi feito por Ulisses Correia e Silva, após reunião do Conselho de Concertação Social, realizada durante toda a manhã na cidade da Praia, para definir medidas de apoio às empresas, trabalhadores, famílias e instituições, devido à crise provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com o primeiro-ministro, no âmbito das medidas para “apoiar as empresas e aumentar a sua liquidez” serão criadas quatro linhas de crédito e autorizadas garantias do Estado.

“Asseguram-se linhas de crédito suportadas pelo sistema bancário, no valor global até 4.000.000 de contos [36 milhões de euros], com garantias do Estado que podem chegar aos 100% do financiamento, com carência de capital e de juros até seis meses e amortização em quatro a cinco anos”, anunciou Ulisses Correia e Silva.

O governante já tinha afirmado no domingo, em entrevista à Lusa, que até junho avançará com a revisão do Orçamento do Estado de 2020.

Cabo Verde registou até ao momento três casos confirmados de covid-19, todos na ilha da Boa Vista e turistas estrangeiros. Um destes, um cidadão inglês de 62 anos, acabou por morrer na noite de segunda-feira.