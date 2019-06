Turistas mostram ao mundo a “Ilha das Flores”, veja o vídeo

Não é a primeira vez que as pessoas que visitam a Madeira realizam vídeos a mostrar os encantos da ilha. Mais uma vez, a Região está a fazer furor no Youtube, num vídeo que conta com quase 2 mil visualizações.

Daniel Jensen partilhou o vídeo no seu canal e na descrição escreveu o seguinte: “Uma pequena história da nossa viagem à Madeira em Março. Uma colecção de momentos numa ilha que tem algo mágico. Espero que gostem”.

No vídeo, intitulado ‘Ilha das Flores’, é possível visualizar as inúmeras paisagens que a ilha tem para oferecer aos seus visitantes. As imagens levaram muitos a comentar, tendo chovido elogios ao vídeo e... à Região, como “maravilhosa ilha da Madeira”, por exemplo.

Refira-se que o vídeo foi ‘carregado’ no dia 6 de Junho.