Mais de 50 pessoas cantaram em São Martinho com muita animação à mistura, veja o vídeo

Mais de 50 pessoas juntaram-se, ontem, nas suas varandas e janelas, em São Martinho, para entoarem cantigas.

Com muita animação à mistura, segundo a autora do vídeo, Vanessa Ribeiro, havia muita gente nos prédios e tudo começou quando um vizinho e a sua esposa decidiram pegar no acordeão. “Foi muito animado e a malta toda divertiu-se”, garante a madeirense.

Por entre as sonoridades do acordeão e tréculas, contando ainda com efeitos visuais, bandeiras da Madeira, aplausos e lanternas de telemóveis acesas, nada faltou neste momento singular que uniu ainda mais a vizinhança em tempos de confinamento.

O vídeo foi gravado em directo por Vanessa Ribeiro, para a rede social Facebook, e já atingiu mais de duas mil visualizações, centenas de reacções e diversas partilhas.