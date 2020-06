Zona Balnear da Fontinha hasteia Bandeira Azul, Praia Acessível e Praia Qualidade de Ouro

Concessionada desde o passado dia 6 de Junho, a zona balnear da Fontinha, no Porto Santo, hasteou hoje a 29.ª Bandeira Azul no seu areal dourado, garantindo o cumprimento de todos os critérios exigidos por este galardão da responsabilidade da ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.

‘De volta ao Mar com a Atitude de Mudar!’ é o tema para 2020, atendendo à pandemia da Covid-19. Segundo o presidente da autarquia, “houve a necessidade de se adaptar a realização das actividades de educação ambiental às exigências a cumprir atualmente, bem como as instalações e serviços de apoio balnear prestados”.

A Bandeira Azul é atribuída à zona balnear da Fontinha desde 1989, sendo hoje a praia da Região Autónoma da Madeira que mais vezes hasteou este galardão.

Idalino Vasconcelos salientou que este espaço “cumpre os critérios rigorosos relacionados com a ‘Informação e Educação Ambiental’, ‘Qualidade da Água’, ‘Gestão Ambiental e de Equipamentos’ e ‘Segurança e Serviços’.

Além do galardão Bandeira Azul, a zona balnear da Fontinha hasteou também a bandeira ‘Praia Acessível – Praia para Todos’, galardão que recebe desde 2010 e que tem o objectivo de “tornar as praias portuguesas acessíveis a todos, sem excepção” referiu o Autarca.

O programa pretende ainda que as praias assegurem condições de acessibilidade, viabilizem a sua utilização com segurança, conforto e com a maior autonomia possível, por todas as pessoas, independentemente da sua idade, dificuldades de locomoção, ou outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade.

Finalmente foi hasteada a bandeira ‘Praia Qualidade de Ouro’, galardão promovido pela associação ambientalista Quercus que avalia exclusivamente a qualidade da água balnear.

Segundo presidente da autarquia porto-santense, “o objectivo é realçar as praias que ao longo de cinco anos apresentaram sistematicamente águas de qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação em vigor)”.

A bandeira foi hasteada simbolicamente na zona balnear da Fontinha, mas foi atribuída a 6 zonas balneares da praia do Porto Santo, designadamente: Fontinha, Lagoa, Penedo, Porto das Salemas, Ribeiro Cochino e Ribeiro Salgado.