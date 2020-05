World Of Sports abre loja na Rua dos Tanoeiros e distribui 400 máscaras aos seus atletas

O grupo World Of Sports (WOS) abriu esta segunda-feira uma nova loja de artigos desportivos, na Rua dos Tanoeiros, em plena baixa do Funchal, mais concretamente a ‘WOS Shop’. Um espaço que vem aumentar o leque de oferta de serviços deste clube desportivo fundado em 2016 por Bruna Machado. Mas há mais. Ao longo desta semana, e como a WOS Team integra nos seus quadros perto de 400 atletas, o clube decidiu produzir e entregar máscaras de protecção a todos os desportistas, gratuitamente. Para tal, estes deverão recolhê-la na recém-inaugurada ‘WOS Shop’, onde se está a cumprir “com todas as normas de higiene e segurança”, com a valência de existir um ecrã na montra, virado para a referida artéria, onde se podem vislumbrar as diversas recomendações de prevenção à covid-19.

Situada na porta número 89 da Rua dos Tanoeiros, esta nova loja tem à venda artigos desportivos, produtos de natação, indumentária para a praia e ainda máscaras de protecção, sendo que neste último caso existem à volta de 50 modelos diferentes todos eles produzidos pelos próprios funcionários da WOS, com ou sem padrões, que “combinam com as roupas”, indicou Bruna Machado sobre aquela que será agora também uma ‘peça de vestuário’ que “precisa e está a ser reiventada”. Outra das apostas desta nova loja passa também pela criação de um canal de vendas em formato on-line onde todos “poderão comprar artigos e receber no conforto das suas casas”.

Para além de toda esta componente desportiva, está também para breve, no primeiro andar deste espaço, a abertura da ‘WOS Real Estate’. Uma imobiliária que estará para abrir a 1 de Junho “muito à base da venda pela Internet”, mas também com “atendimento presencial”, isto tendo em conta aquelas que agora são as normas de segurança e higiene em vigor para o sector.

Quanto ao horário de funcionamento, a ‘WOS Shop’ vai estar aberta de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, enquanto aos sábados irá abrir portas entre as 10 e as 13 horas. O dia de descanso está programado semanalmente para domingo.